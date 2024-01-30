Dr. Jason Dean invites the Dangerous Dames onto his show, BraveTV, for a discussion on Marxism and Healthcare in America.
▶Be sure to Catch an All-New Episode of Dangerous Dames, Every Monday at 5pm CST on:
✩Courtenay Turner's channel:
https://rumble.com/user/CourtenayTurner
✩Dr. Lee Merritt's channel:
https://rumble.com/c/LeeMerrittMD
▶Follow Dr. Jason Dean:
✩Site: https://bravetv.com/
▶Support our show by supporting your health!
✩Shop: https://bravetv.store/DANGEROUS
▶Follow & Connect with Dr. Merritt:
https://drleemerritt.com/
▶Follow & Connect with Courtenay:
https://courtenayturner.com/
************************************
(Mirrored from Brave TV - Jan 25, 2024: https://rumble.com/v496qjf-brave-tv-jan-25-2024-the-dangerous-dames-dr.-lee-merritt-and-courtenay-turn.html)
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
Get full access to Courtenay’s Substack at courtenayturner.substack.com/subscribe
Dangerous Dames Breakdown Marxism, Healthcare & More On BraveTV
Dr. Jason Dean invites the Dangerous Dames onto his show, BraveTV, for a discussion on Marxism and Healthcare in America.