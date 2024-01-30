Courtenay’s Substack

Dangerous Dames Breakdown Marxism, Healthcare & More On BraveTV
Jan 30, 2024

Dr. Jason Dean invites the Dangerous Dames onto his show, BraveTV, for a discussion on Marxism and Healthcare in America.
(Mirrored from Brave TV - Jan 25, 2024: https://rumble.com/v496qjf-brave-tv-jan-25-2024-the-dangerous-dames-dr.-lee-merritt-and-courtenay-turn.html)
